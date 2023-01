Iga Świątek zagra w Warszawie? Musi dojść do ważnej zmiany

Świątek zapowiedziała, że na mączce w lipcu w Warszawie być może nie zagra

W tym czasie czołówka przygotowuje się już do US Open

Jak na turniej na nawierzchni ceglanej turniej w Warszawie rozgrywany był w nietypowym terminie. Sezon WTA na mączce jest krótki i trwa od kwietnia do początku czerwca, kończy go Roland Garros. Później turnieje na cegle zdarzają się rzadko, a jeśli już, to najlepsze zawodniczki w nich nie uczestniczą. Przygotowują się do sezonu na nawierzchni twardej i serii amerykańskich turniejów z US Open jako ich zwieńczeniem.