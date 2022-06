Iga Świątek zagra w Polsce! Startuje sprzedaż biletów

Iga Świątek, Agnieszka Radwańska, a także Jelina Switolina, Serhij Stachowski i Martyn Pawelski zagrają 23 lipca mecze w tenisowym wydarzeniu, z którego dochód ma być przekazany na pomoc dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską inwazją. Gościem specjalnym będzie Andrij Szewczenko.

Bilety na to wydarzenie można kupować dziś (30 czerwca) od godz. 18. Można to zrobić na www.igaswiatek.pl.

"W przypadku tego wydarzenia obowiązuje limit 8 biletów na osobę oraz na kartę kredytową [...] Ograniczenie obowiązuje zakup na jeden adres email, gospodarstwo domowe , nr karty kredytowej lub inne dane dowodzące przekroczenia limitu" - czytamy w komunikacie.

Świątek - Radwańska. Mecz na pomoc Ukrainie

Świątek podkreśla, że od miesięcy pracowała ze swoim zespołem nad inicjatywą pomocową dla Ukrainy, aby realnie wesprzeć potrzebujących, którzy cierpią z powodu rosyjskiej inwazji. I dojdzie do niej 23 lipca w Tauron Arenie w Krakowie. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany "na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie".

- Rozegramy pokazowy mecz miksta, a my z Agnieszką też jeden set singla. Oba mecze będzie sędziowała Jelina Switolina, a gościem specjalnym reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko - napisała Świątek .

Na mecz czeka już również Radwańska.

- To będzie wyjątkowe wydarzenie, takiego nigdy dotąd nie było. Wojna w Ukrainie zmobilizowała nas wszystkich, byśmy wsparli ofiary oraz instytucje, które dzięki swoim działaniom zmniejszają tragedie, jaka towarzyszy wojnie w Ukrainie. Jestem zaszczycona, że będę tego dnia z tak wspaniałymi koleżankami i kolegami z kortu grać w słusznej sprawie. Siła sportu teraz nabiera jeszcze większego znaczenia. Teraz jesteśmy razem dla Ukrainy - komentuje Agnieszka Radwańska.

Tenis. Wielkie ukraińskie gwiazdy w Krakowie

Switolina to zwyciężczyni 16 turniejów WTA, swego czasu trzecia rakieta świata. Stachowski to były ukraiński tenisista, który w 2013 roku pokonał w drugiej rundzie Wimbledonu Rogera Federera, przerywając serię Szwajcara 36 kolejnych występów w ćwierćfinałach wielkoszlemowych. Po agresji Rosji poszedł do wojska broniąc ojczyzny.

Natomiast Szewczenko to jeden z najsłynniejszych ukraińskich piłkarzy. Był pierwszym przedstawicielem tego kraju, który wygrał Ligę Mistrzów (2003 rok, z Milanem). Był mistrzem Włoch z Milanem i królem strzelców zarówno Serie A jak i Ligi Mistrzów. Zanim trafił do Italii był wielką gwiazdą Dynama Kijów.

