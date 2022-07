Iga Świątek zagra w Polsce! Są bilety, tanio nie jest

Pierwsza pula rozeszła się w okamgnieniu. Po trzech godzinach nie dało się już kupić żadnego z 10 tys. biletów, a w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja.

"Kupione, ale była walka! Za 5 minut najlepsze miejsca zostały zarezerwowane", "A jaka jest cena biletu, bo jestem 2039 w kolejce i nie wiem czy mnie stać?" - pisali fani .

Zawiedzeni kibice szybko otrzymali jednak pocieszającą informację, że wkrótce do sprzedaży trafi druga pula biletów.

Bilety na Igę Świątek. Gdzie i za ile?

Sprzedaż drugiej puli wejściówek zaczęła się w poniedziałek, ale w tym przypadku już takiego szału nie ma. Powodem mogą być ceny, ponieważ teraz za najtańszą wejściówkę należy zapłacić 200 zł, a droższe kosztują 250 i 300 zł.

W sprzedaży są bilety na jeszcze blisko 30 sektorów, a nabywać można je TUTAJ .

Dochód z wydarzenia zostanie przekazany "na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie".

Świątek w Krakowie wystąpi 23 lipca. Oprócz niej w wydarzeniu udział wezmą Agnieszka Radwańska, Jelina Switolina, Serhij Stachowski i Martyn Pawelski. Gościem specjalnym będzie Andrij Szewczenko.

"Rozegramy pokazowy mecz miksta, a my z Agnieszką też jeden set singla. Oba mecze będzie sędziowała Jelina Switolina, a gościem specjalnym reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko" - poinformowała Świątek.

Tenis. Wielkie ukraińskie gwiazdy w Krakowie

Switolina to zwyciężczyni 16 turniejów WTA, swego czasu trzecia rakieta świata. Stachowski to były ukraiński tenisista, który w 2013 roku pokonał w drugiej rundzie Wimbledonu Rogera Federera, przerywając serię Szwajcara 36 kolejnych występów w ćwierćfinałach wielkoszlemowych. Po agresji Rosji poszedł do wojska broniąc ojczyzny.

Natomiast Szewczenko to jeden z najsłynniejszych ukraińskich piłkarzy. Był pierwszym przedstawicielem tego kraju, który wygrał Ligę Mistrzów (2003 rok, z Milanem). Był mistrzem Włoch z Milanem i królem strzelców zarówno Serie A jak i Ligi Mistrzów. Zanim trafił do Italii był wielką gwiazdą Dynama Kijów.

