Iga Świątek zagra w Polsce! Organizatorzy musieli mocno się postarać

Naprzeciw niej wyszli jednak sami organizatorzy turnieju, którzy w marcu rozpoczęli proces wymiany nawierzchni na korcie centralnym i czterech kortach bocznych, zakładając na nich twardą nawierzchnię firmy Leykold , która używana jest chociażby przy okazji US Open, który Świątek w zeszłym roku wygrała. Nie wiadomo czy miało to decydujący wpływ na decyzję Polki, ale z pewnością sprawia, że turniej w Warszawie zdecydowanie lepiej komponuje się w jej przygotowaniach. Wiele wskazuje też na to, że dla polskich fanów będzie to jedyna okazja w 2023 roku, by móc we własnym kraju na żywo obejrzeć grę najlepszej polskiej tenisistki.