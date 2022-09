Iga Świątek zagra w Ostrawie. Kiedy?

Do końca tenisowego sezonu dla najlepszych zawodniczek na świecie zostały dwa miesiące. W tym czasie odbędzie się tylko jeden turniej rangi WTA 1000, turniej WTA Masters Finals oraz kilka imprez niższej rangi WTA 500 i WTA 250.

Ostrawa już niedługo. Bilety niedrogie

O ile Iga Świątek nic nie mówi o swoich najbliższych planach, to Jeszcze w trakcie US Open okazało się, że liderka rankingu WTA na pewno zagra wkrótce w dynamicznie rozwijającym się turnieju WTA 500 Agel Open w Ostrawie.

Impreza odbędzie się w dniach 3 - 9 października. Rozegrana zostanie na nawierzchni twardej w Ostravar Arena, w hali o pojemności dziewięciu tysięcy miejsc. Pula nagród wynosi 757 900 dolarów, a obsada jak na tej rangi turniej będzie doborowa.

Oprócz Igi Świątek w Ostrawie wystąpią m.in.: Estonka Anett Kontaveit (2. WTA), Greczynka Maria Sakkari (3. WTA), Hiszpanka Paula Badosa (4. WTA), Brytyjka Emma Raducanu (11. WTA), Czeszki Karolina Pliskova (22. WTA) i Barbora Krejicikova (23. WTA), Amerykanka Madison Keys (20. WTA), zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu Rosjanka Jelena Rybakina (25. WTA).

Ze ścisłej światowej czołówki zabraknie jedynie finalistki Wimbledonu i US Open Tunezyjki Ons Jabeur (5. WTA) oraz półfinalistki z Nowego Jorku Białorusinki Aryny Sabelnki (6. WTA).

Bilety na Ostrava Open są już dostępne w sprzedaży i w niewygórowanej cenie - około 100 zł za finał.

Gudalajara, Masters, a co z finałem Billie Jean King Cup?

A gdzie oprócz Ostrawy zagra zwyciężczyni dwóch tegorocznych turniejów wielkoszlemowych? Z góry wiadomo, że będzie to Turniej Mistrzyń, czyli ośmiu najlepszych zawodniczek tego sezonu. Finały Mastersa rozegrane zostaną w teksańskiej miejscowości Forth Worth w dniach 31 października - 7 listopada.

Z racji swojej pozycji i rankingowych obowiązków Iga Świątek nie opuści WTA 1000 w Gudalajarze (17 - 23 października). Być może wcześniej zagra jeszcze w WTA 500 w San Diego (10 - 16 października).

Od początku sezonu Świątek planowała wystąpić w finałach drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup (8-13 listopada) w Glasgow. Sprawa tego startu mocno się skomplikowała. Terminy finału Mastersa i dawnego Pucharu Federacji niemal zazębiają się ze sobą. Sztab szkoleniowy polskiej tenisistki będzie miał trudne zadanie do rozwiązania, czy start w takich warunkach w Glasgow ma sens?

Olgierd Kwiatkowski

