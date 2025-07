Iga Świątek zadziwiła tym cały świat. Wielka zmiana, ogłosiła to na konferencji prasowej

Iga Świątek pokonała w finale Wimbledonu Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i wpisała się złotymi zgłoskami do wimbledońskiej kroniki. Wielu kibiców liczyło na to, że organizatorzy postanowią pociągnąć dalej zainteresowanie związane makaronem z truskawkami i postarają się jakoś do tego nawiązać. Tak się jednak nie stało.