Iga Świątek zadrwiła z wielkiej gwiazdy. Zaskakująca "szpila" po koronacji króla Karola

Iga Świątek stawiła się na konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju WTA w Rzymie. Polska liderka światowego rankingu wygrała dwie poprzednie edycje rywalizacji we Włoszech, przez co mierzy się teraz ze sporą presją. - Oczywiście mam stąd dobre wspomnienia, ale nie spodziewam się, że ten turniej będzie łatwiejszy niż jakiś inny, bo jest ciężko - przyznała 21-latka. Odpowiadając na jedno z pytań dziennikarzy Iga Świątek zadrwiła ze słynnej wokalistki - Katy Perry i tego, co amerykańska gwiazda zrobiła przy okazji koronacji króla Karola III.