Iga Świątek zadowolona ogłasza fanom przed AO. "Po prawie roku"

Iga Świątek rozpocznie tegoroczny wielkoszlemowy Australian Open jako liderka światowego rankingu WTA. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie ukrywa, że bardzo by chciała zwyciężyć w Melbourne. Jakiś czas temu zwierzyła się fanom ze swoich sportowych marzeń. "Bez wątpienia Australian Open jest takim turniejem, który chciałabym podbić. Bardzo mi się podoba w Melbourne i po prostu przyjemnie jest mi tam spędzać czas, więc jakbym miała tam spędzić trzy tygodnie - tydzień przygotowań i dwa tygodnie turnieju - to byłoby znakomicie " - wyjawiła 22-latka na Instagramie.

Zawodniczka dowiedziała się, z kim przyjdzie jej powalczyć o tytuł. Nie ma na swojej drodze łatwych przeciwniczek. W pierwszym meczu czeka ją starcie z Sofią Kenin , byłą mistrzynią tej imprezy. Później będzie już tylko trudniej, a jeśli nasza rodaczka awansuje do finału, może liczyć na pojedynek z Aryną Sabalenką lub Coco Gauff.

Iga Świątek stanęła do zdjęcia ze swoją rywalką. Fani zachwyceni