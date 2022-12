Iga Świątek zaczyna nowy sezon. Jaki będzie główny cel?

- Zamierzam odciąć się od tego, co się wydarzyło w tym roku i skupić się na przyszłości i iść dalej - powiedziała Iga Świątek na konferencji poprzedzającej United Cup. Przyznała, że w ostatnim czasie stale musi odpowiadać na pytania co takiego się stało w 2022 roku, że poszło tak dobrze. Ona sama jest zdziwiona. - Będę wspominać ten sezon do końca życia - mówi.