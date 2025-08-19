Iga Świątek zaczyna dzisiaj US Open. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
Iga Świątek w ciągu niespełna 24 godzin od triumfu w Cincinnati rozpocznie udział w US Open. Już dzisiaj Polka zagra pierwszy mecz turnieju miksta w parze z Casperem Ruudem. Kiedy gra Świątek w US Open? O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek zagra dzisiaj w parze z Casperem Ruudem w 1/8 finału turnieju miksta US Open. Rywalami polsko-norweskiej pary będzie amerykański duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Spotkanie rozpocznie się nie przed godziną 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny na platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek i Casper Ruud w turnieju miksta US Open. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
Iga Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego odniosła wielkie zwycięstwo za oceanem. Polka po pierwszy w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. W finale nasza tenisistka pokonała 7:5, 6:4 Jasmine Paolini i było to jej siódme zwycięstwo w siódmym meczu przeciwko Włoszce z polskimi korzeniami.
Ze względu na ograniczony czas pod znakiem zapytania stanął udział Świątek w turnieju miksta US Open. Zaraz po swoim wielkim sukcesie 24-latka potwierdziła jednak, że wystartuje w nim udział w parze z Casperem Ruudem. Pierwszymi rywalami polsko-norweskiego duetu będzie Amerykańska para Madison Keys/Frances Tiafoe.
Mecz Igi Świątek i Caspera Ruuda z Madison Keys i Francescem Tiafo w 1/8 finału tirnieju miksta US Open odbędzie się dzisiaj nie przed godziną 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny na platformie HBO Max.