Iga Świątek zaczyna dzisiaj US Open. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek zagra dzisiaj w parze z Casperem Ruudem w 1/8 finału turnieju miksta US Open. Rywalami polsko-norweskiej pary będzie amerykański duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Spotkanie rozpocznie się nie przed godziną 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny na platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego odniosła wielkie zwycięstwo za oceanem. Polka po pierwszy w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. W finale nasza tenisistka pokonała 7:5, 6:4 Jasmine Paolini i było to jej siódme zwycięstwo w siódmym meczu przeciwko Włoszce z polskimi korzeniami.

Ze względu na ograniczony czas pod znakiem zapytania stanął udział Świątek w turnieju miksta US Open. Zaraz po swoim wielkim sukcesie 24-latka potwierdziła jednak, że wystartuje w nim udział w parze z Casperem Ruudem. Pierwszymi rywalami polsko-norweskiego duetu będzie Amerykańska para Madison Keys/Frances Tiafoe.

