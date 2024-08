Po czasie pierwsza rakieta świata wartość tego krążka bardzo docenia. Z podobnymi ambicjami do Świątek na igrzyska olimpijskie do Francji jechała Aleksandra Mirosław, która była murowaną faworytką do złotego medalu we wspinaczce sportowej. Nasza gwiazda do Paryża dotarła, dzierżąc dumnie rekord świata w tej dyscyplinie sportu. Jasne było, że jeśli nie wróci do Polski ze złotym medalem na szyi, to będzie dla niej samej naprawdę duże rozczarowanie.