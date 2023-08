Obie zawodniczki spotkały się dwa miesiące temu w Paryżu. Grały trzy sety i już wiadomo, że dojdzie do powtórki. Mecz jak do tej pory był bardzo ciekawy i zacięty i stał na wysokim poziomie, momentami równym temu jak w finale Roland Garrosa.

Pierwszy set świetny, ale wynik oszukuje

Wynik pierwszego seta jest trochę mylący. Świątek wygrała 6:1, ale na te rozegranie siedmiu gemów zawodniczki potrzebowały 45 minut. Tylko jeden z nich - pierwszy, przy serwisie Polki - zakończył się z czystym kontem dla wygrywającej. Pozostałe były w większości zacięte, na równowagi cztery na sześć). To nie był w tej części jednostronny pojedynek. Nawet w statystykach nie było wyraźnej przewagi liderki rankingu. W niewymuszonych błędach bilans wynosił 14 do 18. Polka miała tylko jedno uderzenie kończące więcej niż rywalka.

Ale jednak Polka była lepsza - bardziej precyzyjna, skrupulatna, cierpliwa. To ona częściej budowała akcje i je kończyła według własnego planu zdobytym punktem. Tzw. "big points", czyli kluczowe punkty też padały łupem najlepszego obecnie tenisistki na świecie. Muchova gubiła się w tych ważniejszych momentach. Pierwszy raz swój serwis (na 1:3) przegrała po podwójnym błędzie w ostatnim punkcie gema. Sama nie potrafiła wykorzystać aż czterech break pointów (w trzecim i piątym gemie). Przegrała seta właśnie w pierwszej jego fazie, ale do końca grała - jak to ona - ładnie i mile dla oka, choć nieskutecznie.