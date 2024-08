Iga Świątek zachwycona młodą Rosjanką. "Grałyśmy na podobnym poziomie"

Iga Świątek zakończyła swoje krótkie wakacje i wróciła do rywalizacji na światowych kortach. Przed tenisistkami i tenisistami teraz tak naprawdę ostatnie podrygi tego sezonu. Niewątpliwie najważniejszą z imprez w tym okresie jest turniej rangi Wielkiego Szlema na nowojorskich kortach US Open.

Przygotowaniem do rywalizacji o ostatni z najcenniejszych tytułów w tym roku jest walka na innych amerykańskich kortach - W Cincinnati. Tam nasza gwiazda przyjechała, aby doprowadzić swoją formę na taki poziom, który pozwoli jej rywalizować o drugie w swojej karierze zwycięstwo w US Open. Świątek już zameldowała się w półfinale, a w meczu 1/4 finału stoczyła niezwykle zacięty bój z Mirrą Andriejewą, która pokonała po trzech setach. Po meczu nie omieszkała pochwalić swojej 17-letniej przeciwniczki.

Iga Świątek zachwycona kibicami. Co za słowa

Później przeszła do omówienia swojej gry. - Jestem szczęśliwa, że potrafiłam być solidna i regularna. To na pewno nie było łatwe spotkanie. Nie mogłam grać tak samo, jak w pierwszym (przegranym przyp. red.) secie, musiałam nakładać więcej presji. Starałam się być bardziej proaktywna, mieć lepsze pomysły, co robić na korcie. Granie w taki sam sposób, jak w pierwszym secie nie było wystarczające. Nieco więc zmieniał swój sposób gry i wynik to pokazuje - opisała Świątek.