Iga Świątek zachwyciła w US Open. Tak za granicą podsumowano jej występ

Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Polka w spotkaniu z Japonką Eną Shibaharą straciła tylko jednego gema, a cały pojedynek trwał zaledwie 65 minut. "Iga dominuje jak zwykle" - napisał w internetowym wydaniu "The New York Times", przypominając, że raszynianka jest mistrzynią tego turnieju sprzed dwóch lat.