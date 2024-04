Iga Świątek zachwyciła w Szwajcarii, oto wieści ze świata. I prawie wszystko jasne

Nie ma co ukrywać, takiego finału rywalizacji Szwajcarii i Polski mogliśmy się właśnie spodziewać. Rywalki, pozbawione m.in. Belindy Bencic i Viktoriji Golubic, nie były w stanie sprostać Idze Świątek i spółce, choć mało doświadczone Simona Waltert i Celine Naef zagrały bardzo dobrze, nawet przeciwko Idze Świątek. A ta ostatnia była w piątek o dwa punkty od pokonania Fręch, co wydłużyłoby starcie o co najmniej jeden pojedynek singlowy.

