Iga Świątek zachwyciła świat tą serią. Kolejna już trwa, w sobotę ważna chwila

Gdy wiosną 2022 roku Iga Świątek przejmowała fotel liderki rankingu WTA, po niespodziewanym zakończeniu kariery przez Ashleigh Barty, trwała już fenomenalna seria kolejnych wygranych meczów przez młodą tenisistkę z Raszyna. Polka wygrała pięć spotkań w Dosze, później sześć w Indian Wells, a po swoim pierwszym triumfie w Miami - pokonała Szwajcarkę Viktoriję Golubic - była już pewna, że to ona zastąpi słynną Australijkę.

I szybko udowodniła, że nie była liderką rankingu z przypadku. Iga wygrała jeszcze turniej na Florydzie, później była najlepsza w Stuttgarcie, Rzymie i Paryżu, do tego udanie reprezentowała Polskę w meczach Billie Jean King Cup. Łącznie wygrała aż 37 spotkań z rzędu - to dwunasta najdłuższa seria w erze open, przy czym te poprzednie należały tylko do czterech tenisistek. Polkę zatrzymała w końcu doświadczona Francuzka Alizé Cornet - tenisistka z Nicei wygrała z nią podczas Wimbledonu 6:4, 6:2.

Teraz trwa już kolejna świetna passa Igi Świątek - w sobotę może stać się jej drugą w karierze.

Iga Świątek swoją serię zwycięstw rozpoczęła w Pekinie / AFP

Druga najdłuższa seria zwycięstw Igi Swiątek wyrównana, to już fakt. W sobotę może zostać pobita

Iga Świątek ostatni mecz przegrała pod koniec września w Tokio - w ćwierćfinale turnieju WTA 500 uległa Rosjance Wieronice Kudiermietowej 2:6, 6:2, 4:6. Sporo wtedy się mówiło nawet o kryzysie formy 22-latki z Raszyna, ale Iga szybko pokazała, że to złe teorie.

W Pekinie grała już znakomicie, także taktycznie - wygrała turniej w efektownym stylu. Problemy miała wyłącznie w ćwierćfinale, gdy dwa pierwsze sety jej starcia z Caroline Garcią kończyły się tie-breakami - raz lepsza była Francuzka, raz Polka. Był to zarazem ostatni set przegrany przez Swiątek w meczu zaliczanym do touru.

Polka ma już 14 kolejnych wygranych spotkań - sześć w Pekinie, później pięć w WTA Finals w Cancun, tam zresztą odzyskała fotel liderki rankingu i teraz kolejne trzy w United Cup w Perth. Zarazem wyrównała swoją zeszłoroczną serię, liczoną od triumfu we French Open, a zakończoną przez Elinę Switolinę w ćwierćfinale Wimbledonu. Wcześniej, w Bad Homburg, Polka oddała walkowerem starcie z Lucią Bronzetti w półfinale, tłumacząc się niedyspozycją zdrowotną, ale w takim przypadku nie jest ono liczone jako porażka w statystykach. Co innego, gdyby stało się to w trakcie gry.

Wcześniej dwukrotnie miała serie 10 kolejnych zwycięstw w rywalizacjach WTA: późnym latem i jesienią 2022 roku (US Open i Ostrawa, przerwane przez Barborę Krejčíkovą) oraz w maju 2021 roku (Rzym i Roland Garros, przerwane przez Marię Sakkari). Z kolei w 2018 odniosła 10 kolejnych zwycięstw w turniejach ITF w Budapeszcie i Montreux oraz jedno w kwalifikacjach w Auckland z Claire Liu. Przegrała wówczas z Janą Čepelovą ze Słowacji.

Kiedy Iga może pobić swój własny rekord? Najwcześniej w połowie marca, jeszcze wiele przed nią

Czy jest możliwe, by Iga Świątek spróbowała dorównać magicznej serii sprzed ponad półtora roku? Będzie o to bardzo trudno, Polka nie jest jeszcze nawet w połowie drogi. W sobotę może wygrać 15. mecz z rzędu, ale rywalizacja z Caroline Garcią będzie trudna - Francuzka znakomicie serwuje, Polka miała już w starciach z nią problemy. Później jest finał United Cup przeciw Marii Sakkari, Angelique Kerber lub Ajli Tomljanović - to szansa na 16. triumf.

Gdyby Polka wygrała Australian Open, licznik wzrośnie już do 23 zwycięstw z rzędu. Później Iga prawdopodobnie wystąpi w lutym w dwóch turniejach rangi WTA 1000 na Bliskim Wschodzie: w Dosze i Dubaju. Akurat tam lubi grać, zwłaszcza w Dosze, a jeśli wystąpi w dwóch finałach, czeka ją kolejnych 10 potyczek.

Wtedy miałaby na koncie już 33 zwycięstwa z rzędu i jej życiowy rekord może paść w kolejnym tysięczniku - już w marcu w Indian Wells, w półfinale. O ile oczywiście nie trafi się jakiś słabszy dzień czy też któraś z rywalek - choćby Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina - nie zagra na kosmicznym poziomie.

Iga Świątek - Qinwen Zheng. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / Kena Betancur / AFP