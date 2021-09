W półfinale Sakkari pewnie pokonała Świątek w dwóch setach - 6:4, 7:5 ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Polskiej tenisistce nie pomogło nawet wsparcie z trybun, za które postanowiła podziękować kibicom, poświęcając im czas po zakończeniu meczu. 20-latka nie tylko cierpliwie rozdawała autografy, ale też podarowała jednemu z fanów swoją frotkę.

Iga Świątek: Pora zadbać o zdrowie

Świątek w Ostrawie nie mogła narzekać na złą atmosferę. Sama podkreślała, że czuła się tam jak w domu. Po półfinale przyznała, że kibice pomagali jej podczas zmagań.



- To był dobry tydzień, także dzięki wam. Dałam z siebie wszystko, a teraz pora zadbać o zdrowie i przygotować się do turnieju w Indian Wells. Choć sezon zbliża się do końca i zmęczenie narasta, na horyzoncie cały czas są ekscytujące cele - przyznała Świątek.



Reklama

TB