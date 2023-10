Iga Świątek przechodzi przez nieco trudniejszy okres. Od zakończonego zwycięstwem Rolanda Garrosa Polka nie zachwyca, choć nie można też powiedzieć, że zawodzi. W końcu obecna wiceliderka światowego rankingu od czerwca zdołała wygrać turniej WTA 250 w Warszawie , dotrzeć do ćwierćfinału Wimbledonu pierwszy raz w karierze czy osiągnąć jeszcze kilka innych dobrych rezultatów.

Kolejnym celem Igi w tym sezonie z pewnością jest wygranie trwającego w Pekinie turnieju WTA 1000. Na drodze do tego celu stanęła pierwszy raz w karierze Magda Linette. W polskim pojedynku faworytką była oczywiście Iga Świątek, ale Linette już nie raz pokazała, że potrafi sprawić mocniejszym, w teorii, rywalkom dużo kłopotów. To nie był jednak ten dzień. Świątek oddała Linette zaledwie dwa gemy i dopisała do konta kolejne sety wygrane 6:1. Nie może dziwić, że eksperci są zachwyceni występem Świątek.