Iga Świątek zachwyca w USA. Amerykanie wierzą, że będzie pierwszą w historii

Sporo miejsca Świątek poświęciła witryna internetowa gazety "Desert Sun" z kalifornijskiego Palm Springs, czyli regionu, do którego zalicza się Indian Wells. "To była łatwizna" - zatytułowano relację w finału, a drugi tytuł w Kalifornii uznano za kolejny stempel na drodze do bycia jedną z najlepszych zawodniczek w historii tenisa.