Iga Światek zabrała głos w ważnej sprawie. "To paradoks i trudna sytuacja"

Iga Świątek jest zdziwiona tym, że choć w tym sezonie wygrała turniej wielkoszlemowy, a także trzy inne imprezy, jest on uznawany właściwie za porażkę. "To paradoks i rzecz bardzo trudna dla mnie" - przyznała 22-letnia raszynianka w rozmowie z Eurosportem. Polka wyleciała już do Azji, gdzie zagra w turniejach w Tokio i Pekinie. Potem czekają ją jeszcze finały WTA w meksykańskim Cancun.