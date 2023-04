Iga Świątek zabrała głos w sprawie wojny. "Ta decyzja powinna zapaść rok temu"

W tenisie zawodnicy z Rosji i Białorusi mogą jednak cały czas grać od początku konfliktu, choć pod neutralną flagą. W zeszłym roku wyłamała się z tego tylko Wielka Brytania, która nie dopuściła do turniejów w tym kraju sportowców z obu państw. Przez to tamtejsza federacja tenisowa została ukarana finansowo, a wielkoszlemowy Wimbledon pozbawiony punktów rankingowych. To były pierwsze imprezy od czasów po drugiej wojnie światowej, kiedy wykluczono tenisistów ze względu na narodowość.