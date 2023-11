Iga Świątek zabrała głos przed finałem. Rywalka także bezbłędna. "Zasłużyłyśmy"

To może nie jest mój najważniejszy finał, ale jeden z najważniejszych, w których grałam. To ekscytujące i trochę inne doświadczenie, bo jeszcze nigdy nie byłam w finale mistrzostw WTA. To ostatni mecz w tym sezonie, a cała otoczka tego turnieju nadaje mu wyjątkowości

~ powiedziała Świątek.