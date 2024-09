Iga Świątek zabrała głos po US Open. Wyjątkowy prezent od jednego z kibiców

Iga Świątek zna smak wielkoszlemowego triumfu w US Open. Było to w 2022 roku - jak dotąd to jedyny Szlem zdobyty przez Polkę poza Rolandem Garrosem. W zakończonej w sobotę edycji zatrzymała się na ćwierćfinale. Po drodze do starcia z Jessicą Pegulą wyeliminowała Kamillę Rachimową, Enę Shibaharę, Anastazję Pawluczenkową i Ludmiłę Samsonową, ale nie dała rady wspomnianej Amerykance.