Iga Świątek zabrała głos po porażce, to mogło zaważyć o wszystkim. Jasny komunikat

Paweł Nowak

Po wygranej 2:0 z Madison Keys Iga Świątek przystąpiła do drugiego spotkania w grupie podczas WTA Finals. W poniedziałek zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Spotkanie było emocjonujące, bowiem do jego rozstrzygnięcia potrzebne były trzy sety. Ostatecznie górą 2:1 (3:6, 6:1, 6:0) wyszła rywalka. Niedługo po zakończeniu rywalizacji kilka słów odnośnie meczu powiedziała wiceliderka rankingu WTA. Jak sama przyznała decyzje, które podejmowała nie były idealne.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert Prange/Getty Images / Robert Prange/Getty ImagesGetty Images

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu tenisowego 2025. Najlepsze osiem tenisistek świata rywalizuje w Rijadzie, gdzie odbywa się aktualnie turniej WTA Finals. W gronie uczestniczek nie zabrakło Igi Świątek, która po niezłym sezonie przystąpiła do walki o kolejny triumf. "Na dzień dobry" w pierwszym spotkaniu grupowym pokonała Madison Keys 2:0 i z miejsca potwierdziła, że jest jedną z faworytek do wygranej całych zmagań.

W poniedziałek przystąpiła do drugiego meczu fazy grupowej z Jeleną Rybakiną. Polka fantastycznie zaprezentowała w pierwszym secie i wygrała go 6:3 bez większych problemów. Druga partia natomiast wyglądała już zupełnie inaczej. Kazaszka wykorzystała gorszy moment naszej zawodniczki i błyskawicznie wyszła na prowadzenie 3:0. Do tego przełamała Świątek jeszcze raz i wygrała go 6:1. Tym samym doprowadziła do wyrównania.

Trzeci set natomiast był idealny w wykonaniu Rybakiny. Doskonale prezentowała się na korcie, dzięki czemu zwyciężyła decydującą partię 6:0 i cały mecz 2:1. Co ciekawe, w ten sposób Świątek przeszła do niechlubnej historii tenisa. Polka niedługo po zakończeniu meczu dla Canal+ podsumowała w kilku słowach wydarzenia z kortu.

    - Chciałam dalej grać swoją grę, faktycznie zaczęłam popełniać więcej błędów. Trochę straciłam stabilność w odgrywaniu szybkich piłek. Czy to była zmiana taktyczna? Nie. Po prostu starałam się kontynuować to, co robiłam w pierwszym secie i możliwe, że robiłam to trochę gorzej. Jak Jelena zaczęła grać bardziej w kort ja zaczęłam więcej psuć. Faktycznie mogły pojawić się wybory, które nie były idealne w danym momencie, ale tak wygląda ten sport, że czasem pod presją podejmuje się błędne decyzje - powiedziała.

    Świątek jasno o grze Rybakiny. "Faktycznie"

    Polka została także zapytana o zagrywkę przeciwniczki. Rybakina sama przyznała, że w drugiej i trzeciej partii serwowała zdecydowanie lepiej. Zdaniem Świątek było to odczuwalne, jednakże w przypadku grania z zawodniczką takiej klasy należy się spodziewać jakościowych zagrywek.

    Faktycznie serwowała lepiej, ale grając przeciwko niej trzeba to w pewnym sensie zaakceptować, że zawsze może serwować lepiej, bo serwuje świetnie
    kontynuowała.

    Przed Polką jest jeszcze jedno spotkanie w grupie. W środę, 5 listopada zmierzy się z Amandą Anisimovą. Rywalizacja będzie bardzo ważna, bowiem jeśli wiceliderka rankingu WTA przegra, to zakończy swój udział w turnieju w Rijadzie. Jak sama mówi, zamierza teraz się skupić na odpowiednim przygotowaniu do nadchodzącego meczu.

    - Turniej się nie skończył i dalej mam pracę do wykonania. Skupię się teraz, aby odpowiednio przygotować się do następnego meczu - zakończyła.

