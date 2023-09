Iga Świątek zabrała głos o memach z Lewandowskim. "Nie byłoby ich..."

Tenis. Iga Świątek będzie chciała wyskoczyć na plaże

Nasza najlepsza tenisistka rozpoczęła już przygotowania do nadchodzącej części sezonu. Po zakończonym US Open, gdzie Polka dotarła do czwartej rundy, przegrywając w niej z Jeleną Ostapenko, Świątek wróciła do kraju. Od kilku dni można zauważyć w sieci zdjęcia i nagrania z jej treningów na kortach warszawskiej Legii.