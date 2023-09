Iga Świątek zabrała głos i poruszyła wszystkich. "To jest dość szalone"

Iga Świątek wyleciała do Tokio we wtorek. Od kilku dni intensywnie trenowała. W niedzielę postawiła jednak na relaks i zwiedzała miasto. W poniedziałek powróciła do treningów i spotkała się z mediami. W sieci można znaleźć urywki z tego wydarzenia. Japońscy fani mocno towarzyszą naszej reprezentantce podczas jej wizyty w stolicy tego kraju. Polka przyznała, że fajnie jest poznać Tokio od trochę innej strony niż to miało miejsce podczas igrzysk olimpijskich w 2021 roku. Wówczas wyglądało to inaczej.