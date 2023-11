Organizacja WTA nie ma ostatnio dobrego czasu - najpierw krytykowano ją za fatalne przygotowanie imprezy w Cancun , gdzie korty oddano do użytku dosłownie na godziny przed startem rywalizacji, a teraz głośno stało się o buncie 21 zawodniczek , które wystosowały list do władz WTA.

Z doniesień "The Athletic" wynika, że czołowe tenisistki domagają się m.in. podwyższenia wynagrodzeń, poprawy warunków na turniejach, bardziej elastycznych oraz zrównoważonych harmonogramów imprez i zagwarantowania przedstawicielce z grupy miejsca w Radzie WTA. Na odpowiedź ze strony organizacji czekały do 13 października , jednak ta nie nadeszła.

Osobny list do WTA miała też wysłać Iga Świątek , co potwierdziła Paula Wolecka, rzeczniczka prasowa wiceliderki światowego rankingu. Jak zaznaczyła, Polka dołączyła do "zjednoczonego frontu w walce o realne zmiany".

Iga Świątek zaapelowała do kibiców. Odpowiedział Nick Kyrgios

I chociaż Świątek faktycznie skupia się na kolejnych meczach w WTA Finals , to nie unika też trudnych tematów. A tym jest z pewnością niska frekwencja na meczach w Cancun. Polka po spotkaniu z Marketą Vondrousovą zaapelowała zresztą do kibiców.