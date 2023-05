Niemal na wstępie turnieju w Rzymie doszło do niemałej niespodzianki. Wiceliderka rankingu WTA i obecnie najpoważniejsza rywalka Igi Świątek, Aryna Sabalenka , przegrała z Sofią Kenin i na wczesnym etapie pożegnała się z zawodami. A jeszcze niedawno eksperci byli niemal pewni, że w stolicy Włoch Białorusinka i Polka po raz trzeci z rzędu (po Stuttgarcie i Madrycie ) zmierzą się w finale i to właśnie między nimi rozstrzygnie się ostateczna rywalizacja.

Po zwycięstwie i awansie do trzeciej rundy Polkę poproszono o powiedzenie kilku słów do mikrofonu .

Iga Świątek o występie w Rzymie i graniu na ,,mączce". WIDEO

Iga Świątek deklaruje tuż po wygranej w turnieju WTA w Rzymie: "Nie chcę poczuć się zbyt pewna siebie"

Nokautująca wygrana nad Pawluczenką to trzeci raz w zawodowej karierze Igi, kiedy to zwyciężyła do zera. Kibice trzymają kciuki, by takich imponujących triumfów było jeszcze więcej.