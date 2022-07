Iga Świątek od połowy lutego prezentuje znakomitą formę. Wygrała sześć kolejnych turniejów i została zastopowana dopiero w trzeciej rundzie Wimbledonu przez Francuzkę Alize Cornet. Jej seria zwycięstw z rzędu wyniosła 37., co jest najlepszym wynikiem w XXI wieku.

Dlatego z tym większą ciekawością można oczekiwać na występ 21-letniej Polski w krajowym turnieju.

"Jest mi bardzo miło, że turniej jest w Warszawie. Gdy przenosiliśmy tę imprezę z Gdyni do stolicy, nie przypuszczaliśmy, że Iga będzie numerem 1. Niektórzy obawiali się, że jako najlepsza tenisistka świata zrezygnuje z udziału, ale to nie wchodziło w grę. Mało tego, zapewnia mnie jako ojca, że zagra w tym turnieju od początku do końca" - powiedział Tomasz Świątek, który jest organizatorem tej imprezy, cytowany na łamach "Faktu".

Reklama

Poruszający wpis Igi Świątek. Takiego czegoś jeszcze nie przeżyła

Tenis. Iga Świątek wraca do turniejowego grania. Zmierzy się z Magdaleną Fręch

Wtóruje mu córka, dla której występ w stolicy Polski będzie pierwszym turniejowym od porażki z Cornet.

"Jestem bardzo zmobilizowana na ten turniej. Udało mi się odpocząć, choć jestem w ciężkim treningu i już zapomniałam, jak to jest być na wakacjach. Do tej pory miałam bardzo mało okazji, by grać w Warszawie. Na pewno będzie dużo stresu, ale cele się nie zmieniają. Do każdego turnieju przystępuję z zamiarem, by go wygrać" - stwierdziła Iga Świątek, cytat również za "Faktem".

W środę rakieta numer jeden kobiecego tenisa zagra z Fręch, która jest 82. w rankingu WTA. Ich pojedynek zaplanowano na korcie centralnym nie przed 15.00, ale może zacząć się później, ponieważ przed nim zaplanowano trzy pojedynki, w tym jeden będący dokończeniem spotkania z wtorku. Początek gier o 11.00. Transmisje w TVP Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek po meczu z Cornet: Pomyliłam się w kwestii taktyki. WIDEO Polsat Sport

Zdjęcie Iga Świątek / Getty Images

Zdjęcie Iga Świątek / Piętka Mieszko / AKPA

Zdjęcie Iga Świątek / Piętka Mieszko / AKPA