Iga Świątek rozegrała do tej pory trzy mecze podczas turnieju w Cincinnati - najpierw dała lekcję tenisa Danielle Collins , pozwalając Amerykance na ugranie zaledwie jednego gema, później poradziła sobie z Zheng Qinwen , a w ćwierćfinale ograła Marketę Vondrousovą.

Czeszka w pierwszym secie rzuciła poważne wyzwanie liderce rankingu WTA, doprowadzając do przełamania. Polka odpowiedziała tym samym i partia stała się bardzo wyrównana, a o jej losach ostatecznie zdecydował tie-break. Górą była raszynianka , która w kolejnym secie postawiła kropkę nad "i" przekreśliła marzenia triumfatorki Wimbledonu o kolejnym turniejowym zwycięstwie.

Jestem szczęśliwa z powodu dzisiejszego rezultatu. Na początku trudno było mi radzić sobie z jej rotującymi zagraniami i niełatwo było mi przyzwyczaić się do gry z leworęczną zawodniczką

Polka została także zapytana o to , co stało się między setami, że w drugiej partii oddała rywalce zaledwie jednego gema.

"Byłam bardziej skupiona, przyjrzałam się temu, co u mnie działało i co powinnam dalej grać. W drugim secie wiedziałam już lepiej, co robić" - przyznała w odpowiedzi.