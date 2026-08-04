Iga Świątek zaatakowana, psycholog wywołała skandal. Teraz drastyczny ruch

Materiał, jaki pojawił się na youtubowym kanale Trzeci Serwis, wywołał olbrzymie poruszenie w polskim środowisku tenisowym. W niedzielny wieczór zamieszczono tam rozmowę z psycholog i terapeutką uzależnień Ewą Woydyłło, która wypowiadała się m.in. na temat roli Darii Abramowicz w sztabie Igi Świątek. Wysnuła teorię, że Abramowicz prawdopodobnie współpracuje z polską tenisistką tylko dla pieniędzy.

Na tym nie koniec, Woydyłło wzięła na cel także samą zawodniczkę. "Iga przegrywa i nie lubimy na nią patrzeć. Kropka. I Iga to wie" - mówiła, a następnie stwierdziła, że Świątek wykreowała się na mądrą i dojrzałą dziewczynę, chociaż, według psycholog, może być zupełnie inaczej. "Jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje" - perorowała.

Ewa Woydyłło wywołała burzę słowami o Idze Świątek

We wspomnianym podcaście padło wiele dosadnych stwierdzeń, a wypowiedzi psycholog spotkały się z wieloma krytycznymi komentarzami. Zastrzeżenia do jej słów miał m.in. dziennikarz Jacek Hołub.

Jestem w szoku. Czy pani psycholog Ewa Woydyłło zdaje sobie sprawę, że to pozbawione empatii i raniące słowa? Nie możemy nikomu pozwalać na przemoc słowną i pogardę. Czy chcielibyście, żeby wasza psycholożka rozmawiała z wami w ten sposób? Czy chcielibyście, żeby wasza psycholożka mówiła w ten sposób publicznie o innych osobach? Dla mnie to skandal

Gorąco zrobiło się także w serwisie X, gdzie zaroiło się od dosadnych wpisów. "Psycholog Ewa Woydyłło bez wstydu i refleksji, publicznie deprecjonuje i obraża Igę Świątek. Jej słowa są naruszeniem podstawowych standardów etyki zawodowej psychologa,która dyskwalifikuje ją do pracy w zawodzie" - czytamy w jednym z wpisów.

"Nie godzę się na tak skandaliczny hejt, który w podcaście tenisowym Lecha Sidora został skierowany na Igę Świątek! Gościnią była psycholożka Ewa Woydyłło, której odjechał nie tyle peron, co cały dworzec!" - napisał ktoś inny. "Przecież to jest cyrk. Jak psycholog publicznie może mówić takie rzeczy? Czy zna tenisistkę by tak stawiać sprawę? "Prawdopodobnie" - czyli zwykła teoria" - to z kolei opinia dziennikarza Dominika Senkowskiego.

We wtorek na drastyczny ruch zdecydował się Sidor, który zaprosił Woydyłło do swojego podcastu. Jak poinformowano na profilu kanału w serwisie X, odcinek z udziałem psycholog usunięto.

"Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6" - przekazano.

W krótkim oświadczeniu przeproszono także Igę Świątek, jej sztab oraz kibiców.

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