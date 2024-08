Iga Świątek za pokonanie Rosjanki zarobiła fortunę. A to jeszcze nie koniec

Za nami pierwsze dni ostatniej w tym roku imprezy wielkoszlemowej - US Open. Jeśli chodzi o turniej singlowy pań, eksperci wciąż nie mogą zdecydować, która zawodniczka ich zdaniem ma największe szanse na końcowy triumf. Jedni stawiają na Arynę Sabalenkę , inni czekają na kolejną niespodziankę ze strony Amandy Anisimovej . Są jednak osoby, które mocno wierzą w to, że tym razem po drugi w karierze tytuł mistrzyni US Open sięgnie Iga Świątek. Polka w 2022 roku pokonała bowiem w finale Ons Jabeur i odniosła historyczny triumf na nowojorskich kortach. Reklama

Iga Świątek ma już za sobą mecz pierwszej rundy w tegorocznej edycji US Open. Choć w teorii jako liderka światowego rankingu Polka ma mieć z pozoru łatwą drabinkę, już na samym początku rywalizacji pojawiły się problemy. Kwalifikantka Kamiila Rachimowa od pierwszego gema sprawiała problemy pierwszej rakiecie świata. I to do tego stopnia, że w drugim secie o triumfie raszynianki przesądził bowiem dopiero tie-break. Po zaciętej dwusetowej batalii pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pokonała Rosjankę 6:4, 7:6 (6).

Reklama US Open. Coco Gauff - Warwara Graczewa. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek w drugiej rundzie US Open. Już zarobiła ogromne pieniądze

Polka już po zagraniu jednego spotkania na nowojorskich kortach i awansie do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy zainkasowała ogromne pieniądze. Zapewniła sobie bowiem premię wynoszącą 140 tysięcy dolarów, a więc ponad pół miliona złotych. Warto jednak przypomnieć, że w tym roku organizatorzy US Open postarali się o rekordową pulę nagród. Tym oto sposobem triumfatorzy zarobią po 3,6 mln dolarów (prawie 13,8 mln złotych), na konta finalistów trafi natomiast po 1,8 mln dolarów (około 6,9 mln złotych). Zawodnicy i zawodniczki, którzy dotrą do półfinałów, otrzymają po 1 mln dolarów (około 3,8 mln złotych), ćwierćfinaliści zainkasują natomiast po 530 tys. dolarów (nieco ponad 2 mln złotych). Reklama

W drugiej rundzie Iga Świątek zmierzy się z reprezentantką Japonii, Eną Shibaharą. Panie mecz drugiej rundy zagrają w czwartek 29 sierpnia. Dokładna godzina tego spotkania nie została jeszcze ustalona. Jeśli chodzi o turnieje singlowe, w grze pozostaje jeszcze Hubert Hurkacz. Wrocławianin we wtorek pokonał w trzech setach Timofieja Skatowa z Kazachstanu, a w drugiej rundzie zmierzy się z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. Poczynania polskich reprezentantów podczas tegorocznej edycji US Open śledzić można na bieżąco na stronie Interii.

Iga Świątek / ANGELA WEISS / AFP

Iga Świątek / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP