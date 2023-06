Iga Świątek i Magda Linette w światowej czołówce punktów za Szlemy w sezonie 2023

Na czwartej pozycji z niewielką stratą do reprezentantki Kazachstanu plasuje się Czeszka Karolina Muchova (druga runda oraz finał). Z kolei piąte miejsce ex aequo zajmują Beatriz Haddad Maia, Wiktoria Azarenka i Magda Linette. Poznanianka zachwyciła wszystkich, dochodząc w Melbourne aż do półfinału, w którym poległa z Sabalenką. We French Open nie poszło jej już tak dobrze - odpadła już w pierwszej rundzie z Kanadyjką Leylah Fernandez.