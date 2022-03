20-latka w premierowej partii stworzyła z konkurentką dość niecodzienne widowisko. Oglądaliśmy bowiem łącznie aż siedem przełamań, a górą ostatecznie była rywalka. Na szczęście Świątek w porę odzyskała rezon. Dwa pozostałe sety przebiegały już pod jej dykatndo i ostatecznie zobaczymy ją w trzeciej rundzie.

Świątek miała problem. Oto jej kolejna rywalka

- Myślę, że początkowo zbytnio skupiałam się na warunkach. Byłam rozproszona przez to, co wyprawiał wiatr - tłumaczyła nasza reprezentantka, cytowana przez oficjalny serwis WTA. - Musiałam znaleźć swój rytm i w secie drugim się to udało - dodała.

Jak zaznaczyła, kluczem do triumfu była właśnie odpowiednia koncentracja.

Kolejną przeciwniczką Świątek będzie Clara Tauson z Danii. Ta w swoim meczu drugiej rundy pokonała Beatriz Maię 6:4, 6:3. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę.