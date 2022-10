Iga Świątek z zaskakującym wyznaniem. "Za dużo gram w tenisa"

Iga Świątek po wygranej w turnieju WTA San Diego ma teraz chwilę, by odpocząć. Tuż po finale opublikowała na swoim profilu na Twitterze post, w którym żartobliwie wyznała, że... za dużo gra ostatnio w tenisa.

Iga Świątek o singlu Lany Del Rey i Taylor Swift

Światowa "jedynka" przyznała bowiem, że przez tenisowe obowiązki przestała być na bieżąco ze światem muzyki.

"Zdecydowanie gram za dużo w tenisa, jeżeli nie zorientowałam się, że Taylor Swift i Lana Del Rey nagrały razem piosenkę. Jak mogłam żyć przez sześć dni nie mając o tym pojęcia..." - napisała Świątek.

21-latka nawiązała w ten sposób do wspólnego singla piosenkarek "Snow On The Beach".

Nie jest to pierwszy raz, kiedy dowiadujemy się o zamiłowaniu polskiej tenisistki do muzyki. Wielokrotnie wspominała ona o utworach, które wrzuca na swoją playlistę. Zobacz także: Nie tylko Led Zeppelin. Jaka muzyka motywuje Igę Świątek do kolejnych triumfów?

Najwyraźniej wspomniane wokalistki też się na tej playliście znajdują - i to na istotnych miejscach.

