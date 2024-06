- Zdaję sobie sprawę, jak ona gra, ale nigdy nie analizowałam jej gry, tak jak teraz trzeba będzie to zrobić. Dlatego na razie za dużo nie powiem, ale na pewno jest dobra jeśli chodzi o grę w obronie i jest takim typem zawodniczki, która walczy do końca. Tak że tutaj nie będzie tak, że nawet jak będzie szło w jedną stronę, to faktycznie da się już przesądzić, jak zakończy się mecz

~ z szacunkiem do Paolini odniosła się raszynianka przed "polskim finałem" na French Open.