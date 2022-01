Specjalistyczny hiszpański portal tenisowy PuntodeBreak.com postanowił przeanalizować szanse zawodniczek, które awansowały do półfinałów Australian Open. Wśród nich - atuty Igi Świątek.





Australian Open. Świątek - Collins. Hiszpanie wierzą w Polkę

Polska tenisistka zmierzy się w czwartek z Amerykanką Danielle Collins. I to właśnie 20-letniej Polce redaktorzy z Hiszpanii dają większe szanse na zwycięstwo.



Redaktorzy portalu zwracają uwagę, że nie jest łatwo formułować przywidywania przy tej konfrontacji, bo obie tenisistki tylko raz miały okazję zmierzyć się ze sobą - w trakcie turnieju w Adelajdzie. W dodatku wówczas Collins skreczowała. "Collins wydaje się być bardziej mentalnie niestabilna" - oceniają eksperci portalu. Wskazują jednak, że to tenis Amerykanki jest lepiej przystosowany do panujących w Australii warunków. Jako słabszy punkt Świątek na tym turnieju wskazują Hiszpanie także serwis.

"Iga lepiej broni, jest szybsza" - podkreślają jednak. Collins wytykają natomiast, że gra falami i jest mało regularna.





Ostatecznie Hiszpanie uznali, że to Świątek dają 60 procent szans na zwycięstwo.



