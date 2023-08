Iga Świątek z uśmiechem wyszła na kort. Potem kamery uchwyciły to

Te turnieje są trochę inne, niż gdy przyjeżdża się bez oczekiwań. Dlatego staram się trochę obniżyć te oczekiwania. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku ten turniej był bardzo wymagający i równie dobrze mogłam przegrać w czwartej rundzie, ale ogromną siłą woli dociągnęłam do końca. (...) Zdaję sobie sprawę, że w Nowym Jorku nigdy nie jest dla mnie łatwo, ale staram się wszystko robić krok po kroku i nie wybiegać w przyszłość, tylko skoncentrować się na tym co tu i teraz. Zazwyczaj to działało. Wiem i akceptuję to, że presja jest większa, ale taki jest nasz sport. Ci najlepsi potrafią się z tym zmierzyć i staram się robić tę robotę

~ przyznała w rozmowie z Eurosportem tuż po meczu z Rebeccą Peterson.