Iga Świątek z tytułem, ale co się stało w rankingu. Fantastyczne wieści dla Polki

W rankingu, który ukaże się w poniedziałek, 6 maja, Iga będzie mieć na swoim koncie 10910 pkt. Aryna z kolei może liczyć na 7498 oczek. To oznacza, że jej strata do Świątek wzrośnie z 2712 do 3412 pkt. Nad trzecią Coco Gauff nasza tenisistka również zwiększy przewagę - do 3597 oczek. 22-latka mocno zbliżyła się do tego, by utrzymać pozycję liderki po wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W tym momencie ma zagwarantowane w sumie co najmniej 106 tygodni, co daje jej 9. miejsce w historycznym zestawieniu.