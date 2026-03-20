W ostatnim czasie wokół Igi Świątek i jej sztabu pojawiło się sporo trudnych emocji. W tym sezonie Polka docierała maksymalnie do ćwierćfinałów turniejów i choć wygrała United Cup z reprezentacją Polski, to w oczach wielu nie była wówczas jej najsilniejszym elementem. Teraz wydaje się, że Świątek znalazła się w bardzo trudnym momencie swojej kariery.

Iga Świątek przegrała z Magdą Linette. Burza wokół Abramowicz

"Iga, przestań pokazywać, jak ci źle. Graj dalej!" - krzyczał w trakcie meczu z Linette Maciej Ryszczuk do swojej podopiecznej. Z jej boksu słychać było mnóstwo uwag, które miały trafiać do najlepszej polskiej tenisistki, ale ostatecznie nie dawały jej niczego, co pomogłoby jej wygrać spotkanie.

Z wieloma uwagami przy pierwszej lepszej okazji do Raszynianki ruszyła także Daria Abramowicz. Mocno krytykowana w ostatnim czasie psycholożka Świątek przeważnie powtarzała instrukcje Wima Fissette'a, co wzburzyło wielu komentujących.

Świątek gładko wygrała pierwszego seta. Później jednak w Magdzie Linette obudził się drapieżnik i zaczęła walczyć o kolejne punkty. Ostatecznie w drugiej partii to ona była górą i przeżyła prawdziwe odrodzenie. W ostatniej części meczu Świątek nie mogła dać sobie rady i Linette to wykorzystała. Ostatecznie to starsza z Polek była górą w tym spotkaniu i sprawiła prawdziwą sensację.

Po spotkaniu Canal+ udostępnił wywiad, który przeprowadzili ze Świątek zagraniczni dziennikarze. Niepokojące były nie tylko słowa zawodniczki, ale również jej mowa ciała. Polka przez cały czas starała się ze wszystkich sił powstrzymać łzy.

Iga Świątek powstrzymywała łzy w wywiadzie

"Po pierwszym secie świadomie lub nieświadomie zmieniłam parę rzeczy, co sprawiło, że moja gra się posypała. Muszę pracować, by się odbić po przegranej. Nie czułam się w ten sposób od pięciu lat. Zawsze miałam coś, na czym mogłam się skupić. Na czymś pozytywnym. Wracam do pracy i postaram się wyciągnąć pozytywy z treningów, odzyskać pewność siebie i zrozumieć, skąd to wszystko się bierze" - tłumaczyła Iga Świątek w wywiadzie po meczu. Na jej twarzy widać było tłumione ogromne emocje.

Na pytanie o to, jakie emocje przechodzą jej przez myśl, odpowiedziała: "Mnóstwo rzeczy. Wszystkiego po trochu. Jestem bardzo rozczarowana i smutna z powodu mojego występu. Czuję, że mam wobec siebie wielkie oczekiwania, których nie potrafię teraz spełnić. Muszę się pozbyć tych oczekiwań. Nie jestem wystarczająco dobra, by mieć jakiekolwiek. Jestem zmieszana, ale muszę po prostu ciężko pracować, by wyjść z tego dołka".

Iga Świątek o tym, czy straciła iskrę do gry w tenisa

"Wiem, że wciąż mam w sobie iskrę do tenisa, ale na chwilę ją straciłam. Podobnie nastawienie i styl gry. Nie jest łatwo, kiedy z jednej strony wszyscy mówią o moim wielkim doświadczeniu i sukcesach, a z drugiej mierzę się z sytuacją zupełnie dla mnie nową" - tłumaczyła tenisistka.

Nigdy nie czułam tak intensywnych emocji na korcie. Zdarzyły się, ale byłam wtedy dużo młodsza, więc wydawały mi się częścią naturalnego procesu. Dzisiaj jest inaczej. Muszę wrócić do pracy, nie ma innego wyjścia

"Szczerze mówiąc, w tym momencie tenis wydaje mi się być bardzo skomplikowany, a powinien być prosty. Jeśli chodzi o moje nastawienie i samopoczucie na korcie, to potrzeba czasu. Nie mogę zrobić wielkiej zmiany, postawić wielkiego kroku i liczyć, że to zadziała, jak za dotknięciem magicznej różdżki" - dodała. Jak sama stwierdziła, potrzebne jej są drobne i regularne zmiany, które pozwolą jej utrzymać odpowiednie podejście.

"Muszę odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Biorę pełną odpowiedzialność za to, jak wyglądał mój tenis w ostatnim czasie. Wiem, że potrafię grać lepiej, a w poprzednich tygodniach, miesiącach, nawet nie wiem, kiedy, nie radziłam sobie dobrze ze wszystkim dookoła" - tłumaczyła Świątek i dodała, że nie podoba jej się to, jak teraz wygląda jej gra i nastawienie. Stwierdziła, że to "największy koszmar, jaki może mieć tenisistka" w kontekście nagłego spadku poziomu gry na przestrzeni meczu.

Iga Świątek szczerze o zrobieniu sobie przerwy od tenisa

Zapytana o to, czy jej miejsce w rankingu i bycie jedną z najlepszych sprawia, że rywalki grają przeciw niej lepiej niż zazwyczaj, odpowiedziała, że czasami tak się dzieje, szczególnie, gdy czują, że nie ciąży na nich potężna presja. Postanowiła jednak wyjaśnić, że nie chodzi o to, że grają one tak dobrze, że Świątek nie potrafi z nimi wygrać.

"Część rzeczy robiłam źle. Tenis jest sprawiedliwy, każdy sport jest. Jeśli nie dajesz z siebie wystarczająco dużo, nie oczekuj, że odbierzesz nagrodę. Muszę dawać z siebie więcej i ciężej pracować" - wyjaśniła tenisistka.

"Zawsze bardzo dużo myślałam i analizowałam, w ostatnim czasie aż za dużo. Trudno jest pozbyć się niektórych myśli, co zawsze było moją silną stroną. (...) Dziś popełniam tak dużo błędów i podejmuję tak dużo złych decyzji, że trudno jest o tym nie myśleć" - mówiła Świątek i dodała, że przez nadmiar takich myśli dochodzi również do spięcia całego ciała, co nie pozwala grać na odpowiednim poziomie.

Zapytana o to, czy nie myślała o tym, by zrobić sobie przerwę od gry i skupiła się na tym, co dzieje się poza kortem, odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby, bo poza kortem czuje się dobrze. "Nie jestem w depresji, nie jestem wypalona, mam motywację" - podkreśliła. Otwarcie mówiła o tym, że pomoże jej czucie pozytywnych emocji na korcie w kolejnych meczach.

