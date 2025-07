Iga Świątek z trofeum ogłasza ws. złota olimpijskiego. Ależ wiadomość Polki

Pytanie, podniesione przez Interią, skłoniło Igę Świątek do bardzo ciekawej i dojrzałej odpowiedzi, biorąc pod uwagę, że emocje wciąż buzują. Polka już na wstępie sama powiedziała, że w zasadzie w pełni jeszcze do niej nie dociera, czego dokonała na Wimbledonie.

- Czy to mój numer jeden w dorobku? Ciężko szczerze mówiąc ocenić, bo pamiętam US Open, który był w zasadzie od początku bardzo ciężki. Tam przekopywałam się przez bardzo dużo problemów i wiele niepewności, a wygrałam, co dało mi ogromnie dużo pewności. A tutaj totalnie się tego nie spodziewałam, więc ciężko mi zrobić taki ranking - mówiła Iga, dodając, że jest dużo czynników, które mają zasadniczy wpływ.

- Na Roland Garros oczekiwania są zawsze. Gdy wygrałam w 2023 roku, to właściwie nie czułam się szczęśliwa, tylko czułam ulgę, bo wszyscy tego oczekiwali. W 2024 roku cieszyłam się trochę bardziej i udało mi się ten proces docenić, zwłaszcza że prawie odpadłam z turnieju w drugiej rundzie. A tutaj... No nie wiem. Jeszcze będę potrzebowała czasu, żeby na to spojrzeć z perspektywy - kontynuowała Iga i wtedy doszło do najciekawszego...