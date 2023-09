Iga Świątek z trenerem w świetnych humorach. Treningi na kortach Legii

22-letnia tenisistka z Raszyna w poniedziałek spadła na drugie miejsce w rankingu WTA. Liderką była przez 75. tygodni, od 4 kwietnia 2022 roku. W US Open, ostatnim z tegorocznych Wielkich Szlemów, Świątek odpadła w IV rundzie. Przegrała z Jeleną Ostapenko 3:6, 6:3, 1:6. Była to jej czwarta porażka na cztery rozegrane mecze z Łotyszką.

"Nie wiem, co się stało" - mówiła Świątek

- Zwykle kiedy gram źle, dzieje się to na początku i potem w trakcie meczu jestem w stanie rozwiązać moje problemy. Dziś było odwrotnie. Błędy były olbrzymie. Nie wiem, co się stało, że tak po prostu straciłam kontrolę i nagle zaczęłam popełniać tyle błędów. Coś takiego mi się nie zdarza, co w sumie jest pozytywne. Nie mogłam też returnować, a przecież jestem w tym dobra. Poziom koncentracji był taki sam jak w pierwszym secie, więc muszę obejrzeć ten mecz raz jeszcze i przeanalizować - mówiła na pomeczowej konferencji.

Krytyka wobec sztabu szkoleniowego Igi Świątek

W poniedziałek ostrej wypowiedzi dla kanału "Meczyki.pl" udzielił tenisowy komentator, były zawodnik i trener Lech Sidor. "Iga wiedziała, że spada w tę przepaść i tam nie ma żadnej pomocy. Tomasz Wiktorowski siedział jak mumia i nie wydobył z siebie żadnej uwagi. (...) Jak Iga krzyczy na korcie "co mam robić?!", to nie jest to uwaga do czwartego rzędu na stadionie, tylko uwaga rzucona do ludzi, którzy tam siedzą, są w pracy i biorą pieniądze. Oni wyglądali tak, jakby byli w kinie." - powiedział Sidor.