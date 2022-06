Iga Świątek z Sereną Williams w półfinale? "Nie życzę jej tego"

Rusza Wimbledon. W samo południe odbędzie się mecz pierwszej Polki w turnieju. Maja Chwalińska zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakovą. Na 13.15 zaplanowano spotkanie Katarzyny Kawy z Kanadyjką Rebecco Marino, o 15.15 ma się rozpocząć pojedynek Magdy Linette z reprezentantką Meksyku Fernando Contreras Gomez. Jutro Magdalena Fręch zmierzy się z Włoszką Camilą Giorgi a Iga Świątek z Chorwatką Janą Fett.

Liderka rankingu, mimo, że na trawie w tym roku jeszcze nie grała jest główną faworytką do zwycięstwa ekspertów, w tym byłego znakomitego tenisisty Wojciecha Fibaka.

- Bardzo wierze w Igę. Przecież ona wygrała kiedyś Wimbledon dla juniorów. To, że nie grała w tym roku na trawie żadnego turnieju nie ma większego znaczenia. Oczywiście, gra na tej nawierzchni jest specyficzna. Może Iga zrezygnuje trochę z top spina, bo to zagranie nie ma aż takiej przewagi na trawie i wprowadzi w swój repertuar uderzenia bardziej płaskie lub z mniejszą rotacją. Ogólnie Iga świetnie się porusza, a to poruszanie i stabilizacja są niezwykle ważne właśnie na trawie. Nasza tenisistka jest zwrotna, szybka - mówi nam druga rakieta Europy w latach 1977-1981.

Wimbledon 2022. Wojciech Fibak: Na Igę czeka kilka pułapek

- Oczywiście na Igę czeka w turnieju kilka pułapek. Tenisistki, które mają szansę na Wimbledonie, to są te dziewczyny, które ostatnio z nią wygrywały, czyli Danielle Collins, Jelena Ostapenko, Ons Jabeur. One proponują grę ryzykowną. Pytanie jednak, czy one w ogóle dojdą tam gdzie Iga i czy się ze sobą spotkają. Pozwalam sobie marzyć i uważam, że Iga wygra turniej - dodaje zwycięzca 536 meczów w grze pojedynczej i 536 meczów w grze podwójnej w ATP.

Po rocznej przerwie do rywalizacji wraca Srena Williams, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. W pierwszej rundzie, podobnie jak Iga Świątek zagra jutro, jej rywalką będzie Francuzka Harmony Tan.

Iga Świątek zagra z Sereną Williams? Wojciech Fibak: Nie życzę jej tego

Pojedynek Polki z amerykańską legendą tenisa jest możliwy, może do niego dojść najwcześniej w półfinale. Pytanie, czy zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych jest w stanie awansować do najlepszej czwórki turnieju.

- Nie życzę Serenie pojedynku z Igą. Szanuję i lubię Serenę, to byłoby wielkie wydarzenie zobaczyć ich mecz. Ale mimo, że Amerykanka będzie grać na swojej ulubionej nawierzchni, to nawet przy jej mocnym serwisie, nie widzę dla niej szans w spotkaniu z naszą tenisistką. Serena, żeby powalczyć nie tylko z Igą, ale też innymi dobrymi tenisistkami musiałaby biegać. Wątpię, czy jest na tyle przygotowana, nawet biorąc pod uwagę fakt, że na trawie wymiany piłek są krótsze niż na innej nawierzchni. W ogóle Serenie będzie trudno wygrać mecz. Te dziewczyny na miejscach od 20 do nawet 200 grają teraz dużo lepiej niż kiedyś- zakończył Wojciech Fibak.

Rozmawiał Zbigniew Czyż

Plan gier Polaków w Wimbledonie na poniedziałek:

godz. 12:00 - Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokinagodz. 12:00 - Maja Chwalińska - Katerina Siniakovaok. 14:00 - Kamil Majchrzak - Thanasi Kokkinakisok. 14:00 - Katarzyna Kawa - Rebecca Marinook. 17:00 - Magda Linette - Fernanda Contreras Gomez.



Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Polsacie



