Iga Świątek z prostym przekazem po finale US Open. Kibice od razu dostrzegli

Zakończyły się zmagania w ramach US Open. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale po tym, jak dosyć niespodziewanie przegrała z Amandą Anisimovą 4:6, 3:6. Kobiecą edycję wygrała drugi rok z rzędu Aryna Sabalenka. Białorusinka w finale pokonała pogromczynię raszynianki 6:3, 7:6(7:3).

To nie był jednak koniec emocji, bowiem 7 września na Arthur Ashe Stadium w Nowym Jorku doszło do pojedynku Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. Ci zawodnicy spotkali się w tym sezonie w finale Wielkiego Szlema już trzeci raz, po Wimbledonie i French Open. Co więcej, Australian Open na początku roku wygrał Włoch, zatem wszystkie najważniejsze tytuły w tym sezonie zgarnęła ta dwójka.

Finał US Open przyciągnął wiele znanych osobistości, na czele z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W pierwszym secie Alcaraz zdominował Sinnera, wygrywając 6:2. W kolejnym Włoch doprowadził do wyrównania i wydawało się, że ten pojedynek będzie bardzo długi. W trzeciej fazie spotkania Hiszpan znów wyszedł na prowadzenie, którego już nie oddał. Czwarty set okazał się być ostatnim, bowiem Alcaraz wygrał go 6:4 i po 2 godzinach i 44 minutach mógł cieszyć się ze swojego drugiego triumfu w karierze w US Open.

Carlos Alcaraz wygrał US Open. Wymowna reakcja Igi Świątek

Carlos Alcaraz wygrał swój szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Natomiast tylko w tym sezonie triumfował dwa razy, bo poza US Open wygrał też French Open. Jednak to nie to jest najważniejsze, jeśli chodzi o informacje po zwycięstwie Hiszpana. Bowiem, przegonił on Jannika Sinnera w rankingu ATP i od teraz to on jest liderem klasyfikacji. Alcaraz ma aktualnie nad swoim głównym rywalem 760 punktów przewagi.

Na wygraną Carlosa Alcaraza zareagowała Iga Świątek. Raszynianka zna się osobiście zarówno z Hiszpanem, jak i Jannikiem Sinnerem. Z tym drugim miała przecież okazję zatańczyć na uroczystej gali po wygranej w Wimbledonie. Natomiast z Alcarazem podróżowała ostatnio jednym samolotem po tym, jak oboje wygrali turniej w Cincinnati.

Z tego powodu Iga Świątek nie przeszła obojętnie wobec sukcesu swojego młodszego kolegi. Internauci wychwycili, że raszynianka zareagowała na wygraną Alcaraza w US Open, dając serduszko pod jego zdjęciem na Instagramie.

