Iga Świątek z porażką, ale i rekordem. Którego zapewne nigdy już nie pobije

Iga Świątek bardzo chciała zdobyć w Paryżu złoto, miała mieć ku tu temu dwie szanse. Jedna przepadła wraz z kontuzją Huberta Hurkacza , którego uraz odniesiony podczas meczu drugiej rundy Wimbledonu wyłączy z gry co najmniej na miesiąc. A może i na dłużej, bo tego do końca nie wiadomo, a z obozu Polaka nie płyną ostatnio żadne nowe wieści.

21 zwycięstw Igi Świątek na mączce, jeszcze przed igrzyskami. Takiej szansy raczej już więcej nie będzie

Chodzi tu bowiem o liczbę meczów wygranych w turniejach WTA oraz tych wielkoszlemowych w jednym roku na kortach ziemnych. Polka jest specjalistką od gry na tej nawierzchni, ale też kalendarz WTA jest tak ułożony, że imprezy na mączce w zasadzie odbywają się przez 10 tygodni, od początku kwietnia do połowy czerwca. Dla tych najlepszych, bo niżej notowane zawodniczki grają często w turniejach WTA 250 czy 125 w różnych częściach świata aż do grudnia. Iga, nawet gdyby chciała, obecnie tego czynić nie może.

Polka w tym sezonie wygrała dwa mecze na mączce w Stuttgarcie, później sześć w Madrycie, sześć w Rzymie i siedem podczas French Open. Przyleciała na olimpijskie zmagania do stolicy Francji już z rekordem kariery, bo dotąd najwięcej w takich turniejach wygrała ich w jednym roku 19, w poprzednim sezonie. Nie liczymy tu czasów juniorskich, gdy raszynianka występowała w zawodach ITF, bo to zupenie inna para kaloszy, w 2018 roku grała na mączce aż 39 razy, wygrała 34 mecze. Tyle że na zupełnie innym poziomie, nie z najlepszymi. Choć to w nich szybko "budowała" swój ranking, co pozwoliło jej dostać się do elity.

Najlepsza tenisistka świata powalczy o brązowy medal. Ten bój jeszcze w piątek

I wiele wskazuje, że będzie to rekord praktycznie niemożliwy do pobicia, dopóki Iga będzie grać na tym poziomie co dzisiaj. To wynika z kalendarza WTA, w którym zapewne nie będzie już takiej dodatkowej okazji, jak obecne igrzyska olimpijskie. Można się spodziewać, że w Dignity Health Sports Park w Los Angeles, a później i w Brisbane będą to korty twarde. Na takich odbywają się zawody United Cup, finały WTA czy Billie Jean King Cup. Zostają pojedyncze mecze międzynarodowe w ramach tych ostatnich rozgrywek, w kwietniu Polska grała przeciwko Kazachstanowi w Astanie właśnie na mączce. Tyle że to mało.