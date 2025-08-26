Iga Świątek z pierwszym triumfem w US Open, ale co stało się potem. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek jeszcze do czerwca tego roku miała prawo uznawać trwający sezon za dość przeciętny, a może nawet słaby, jak na jej możliwości. Polka bowiem nie była w stanie nawet dotrzeć do finału któregoś z turniejów, nie mówiąc o wygraniu tytułu. Nieoczekiwanie wszystko zmieniło się wraz z przejściem na korty trawiaste. Nasza gwiazda wspólnie z Wimem Fissettem wykonała mnóstwo pracy, co przyniosło efekty.

Najpierw na turnieju w Bad Homburg Świątek wykonała pierwszy ważny krok - awansowała do finału, w którym przegrała. Kilka tygodni później w Wimbledonie nie było już wątpliwości. Raszynianka w imponującym stylu zapewniła sobie szósty tytuł rangi Wielkiego Szlema w karierze. Od tego triumfu Polka złapała dobre momentum, które sprawiło, że na US Open przyjechała w roli głównej faworytki nawet przed Aryną Sabalenką.

Świątek z rekordem świata. Jest komunikat organizatorów

Losowanie drabinki było nieco lepsze dla naszej gwiazdy. Sabalenka w pierwszej rundzie stoczyła dość zacięty bój z Rebeką Masarovą, ale ostatecznie zapewniła sobie awans do kolejnej fazy. Świątek w pierwszym meczu na Arthur Ashee Stadium mierzyła się z Kolumbijką Emilianą Arango. Nie było to zbyt trudne spotkanie, nasza gwiazda wygrał 6:1, 6:2 i tym samym pobiła rekord świata.

O tym fakcie w swoich mediach społecznościowych poinformowali organizatorzy US Open. "Iga Świątek rekordzistką świata. Iga Świątek pobiła rekord, który należał do Moniki Seles, stała się zawodniczką z największą liczbą wygranych meczów pierwszej rundy turniejów rangi Wielkiego Szlema w erze Open" - czytamy w komunikacie. Dowiadujemy się także, że w tym momencie to dokładnie 65 kolejnych wygranych spotkań przez Polkę.

Świątek US Open zaczęła znakomicie. Mecz z Kolumbijką nie przysporzył jej większych problemów, a w kolejnej rundzie raszynianka zmierzy się z 66. w rankingu WTA Holenderką Suzan Lamens. Najlepszym wynikiem 26-latki w Wielkim Szlemie pozostaje druga runda, do której dotarła w tegorocznej edycji Australian Open.

Rozwiń

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek na US Open Andrew Schwartz / SplashNews.com East News

Iga Świątek w 2025 i 2017 roku. W US Open po raz drugi w karierze singlowej zmierzy się z Emilianą Arango Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP & Piotr Kucza/FotoPyk/Newspix AFP/Newspix

Iga Świątek SELCUK ACAR / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP