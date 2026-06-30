Iga Świątek z pierwszym "triumfem" w UK. Musiała się pochwalić

Na krótko po zakończeniu turnieju Rolanda Garrosa nadeszła pora na kolejną w tym sezonie imprezę wielkoszlemową. Pod koniec czerwca najlepsi tenisiści świata zawitali do stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie przez kolejne dni odbywała się będzie 139. edycja Wimbledonu. Wywalczonego przed rokiem tytułu w grze pojedynczej pań na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club bronić będzie Iga Świątek. W poprzednim sezonie Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0, zdobywając pierwszy w seniorskiej karierze tytuł wielkoszlemowy na kortach trawiastych.

W tym roku organizatorzy Igę Świątek powitali w iście królewskim stylu, jak na mistrzynię Wimbledonu przystało. Na tym jednak nie poprzestali i jeszcze przed pierwszym meczem Polki w ramach wielkoszlemowej imprezy organizatorzy SW19 wręczyli naszej tenisistce... turniejowy ręcznik.

"Mam swój pierwszy. Dziękuję, Wimbledon" - pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Iga Świątek otrzymała swój pierwszy turniejowy ręcznik na tegorocznym Wimbledonie Instagram/iga.swiatek materiał zewnętrzny

Iga Świątek powalczy w Londynie o siódme trofeum wielkoszlemowe

Iga Świątek zmagania w ramach tegorocznej edycji Wimbledonu rozpocznie we wtorek 30 czerwca od meczu z Taylor Townsend, a więc byłą liderką deblowego rankingu WTA i trzykrotną mistrzynię wielkoszlemową w grze podwójnej.

Przypomnijmy, że po pierwszym dniu zmagań w głównej drabince Iga Świątek pozostaje jedyną polską singlistką z szansami na końcowe trofeum. Maja Chwalińska z powodu problemów zdrowotnych przegrała z Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6, Magda Linette musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej (5:7, 4:6), a Magdalena Fręch przegrała z Anną Kalinską 6:7(5), 4:6.

W drabince singla panów znalazło się miejsce dla dwóch zawodników z Polski - Hubert Hurkacz na starcie pokonał Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6(7), Kamil Majchrzak natomiast zmagania rozpocznie od meczu z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek, Wimbledon Henry Nicholls AFP

Iga Świątek, Wimbledon 2025 Henry Nicholls AFP





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