Iga Świątek z pierwszym "triumfem" w UK. Musiała się pochwalić
Iga Świątek już we wtorek rozpocznie zmagania w ramach tegorocznej edycji Wimbledonu. Polka, która w Londynie bronić będzie wywalczonego przed rokiem tytułu, jeszcze przed meczem pierwszej rundy otrzymała od organizatorów turnieju wyjątkowy prezent. Wszystkim pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Na krótko po zakończeniu turnieju Rolanda Garrosa nadeszła pora na kolejną w tym sezonie imprezę wielkoszlemową. Pod koniec czerwca najlepsi tenisiści świata zawitali do stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie przez kolejne dni odbywała się będzie 139. edycja Wimbledonu. Wywalczonego przed rokiem tytułu w grze pojedynczej pań na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club bronić będzie Iga Świątek. W poprzednim sezonie Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0, zdobywając pierwszy w seniorskiej karierze tytuł wielkoszlemowy na kortach trawiastych.
W tym roku organizatorzy Igę Świątek powitali w iście królewskim stylu, jak na mistrzynię Wimbledonu przystało. Na tym jednak nie poprzestali i jeszcze przed pierwszym meczem Polki w ramach wielkoszlemowej imprezy organizatorzy SW19 wręczyli naszej tenisistce... turniejowy ręcznik.
"Mam swój pierwszy. Dziękuję, Wimbledon" - pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Iga Świątek powalczy w Londynie o siódme trofeum wielkoszlemowe
Iga Świątek zmagania w ramach tegorocznej edycji Wimbledonu rozpocznie we wtorek 30 czerwca od meczu z Taylor Townsend, a więc byłą liderką deblowego rankingu WTA i trzykrotną mistrzynię wielkoszlemową w grze podwójnej.
Przypomnijmy, że po pierwszym dniu zmagań w głównej drabince Iga Świątek pozostaje jedyną polską singlistką z szansami na końcowe trofeum. Maja Chwalińska z powodu problemów zdrowotnych przegrała z Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6, Magda Linette musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej (5:7, 4:6), a Magdalena Fręch przegrała z Anną Kalinską 6:7(5), 4:6.
W drabince singla panów znalazło się miejsce dla dwóch zawodników z Polski - Hubert Hurkacz na starcie pokonał Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6(7), Kamil Majchrzak natomiast zmagania rozpocznie od meczu z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.