Iga Świątek, choć nie zaczęła tenisowego roku tak, jak dotychczas chciała - odpadła już w trzeciej rundzie Australian Open, to potem tylko się rozkręcała. Zwyciężyła w Dosze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie, a teraz dołożyła do tego wszystkiego jeszcze Roland Garros. Jeśli sezon na trawie okaże się lepszy niż dotychczasowe, ma ogromną szansę na dokonanie niemożliwego po raz kolejny.

Iga Świątek dokonała tego jako druga w historii

W 2003 roku Kim Clijsters jako pierwsza tenisistka na świecie wyprzedziła mężczyzn na liście płac. W tamtym czasie sytuacja była o wiele trudniejsza - nagrody dla zawodniczek zawsze były niższe niż dla zawodników. Od kilku lat już się to jednak zmienia. Clijsters wyprzedziła wtedy z wynikiem 4,47 mln dolarów Rogera Federera z jego 4 mln dolarów.

Iga Świątek po zwycięstwie w Roland Garros: Jestem z siebie naprawdę dumna. WIDEO

Iga Świątek pozostanie najlepiej zarabiającą tenisistką w sezonie?

Jeśli nie dojdzie do żadnego trzęsienia ziemi, to niemal pewne, że Iga Świątek pozostanie najlepiej zarabiającą tenisistką w sezonie spośród wszystkich pań. Kolejna zawodniczka w rankingu to plasująca się na 5. miejscu Aryna Sabalenka. Różnica między nią a Świątek wynosi niemal 3 mln dolarów.