Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem w Dubaju. Bardzo pomogła drużynie

Co by nie powiedzieć Świątek poważnie traktuje w tym roku każdy mecz, każdy turniej. W Dubaju, gdzie rozgrywany są rozgrywki World Tennis League, mimo wcześniejszych ciężkich treningów i lekkiego przeziębienia zwycięstwo jest dla niej równie ważne jak w zawodach WTA. We wtorek pokonała zwyciężczynię Masters Carolinę Garcię, a w czwartek wracającą do gry po dłuższej przerwę Pawluczenkową.