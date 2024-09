Iga Świątek z kolejną wygraną, a to nie wszystko. Rosjanka "pomogła" Polce

Iga Świątek zameldowała się już w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open 2024 - w nocy z 2 na 3 września według czasu środkowoeuropejskiego Polka ograła bowiem przedstawicielkę Rosji Ludmiłę Samsonową, która co ciekawe dzięki posiadanemu przez siebie numerowi w rankingu WTA "wsparła" raszyniankę w odnotowaniu pewnego niezwykłego wyczynu. Wszystko sprowadza się tu do pewnych konkretnych statystyk...